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Покушение на Мосийчука, убийство Окуевой и арест Авакова: что происходит на самом деле
Возможные фавориты будущих президентских выборов уже начинают между собой ожесточенную борьбу. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политический аналитик, глава Союза молодых сил Виталий Романченко.
По мнению нашего собеседника, недавнее покушение на нардепа Мосийчука, убийство Амины Окуевой и арест сына министра МВД Авакова связаны не столько с российским следом и работой российских спецслужб, сколько с внутренними политическими разборками среди разных финансово-промышленных криминальных групп.
«Сегодня фактически уже происходит конфигурирование будущих президентских выборов, и возможные фавориты президентских выборов уже начинают между собой борьбу, причем борьба переходит явно в силовую форму. То есть мы говорим о прямом конфликте между президентом и министром МВД. Неоднократно в СМИ говорили о существующем конфликте, хотя они оба и отрицали этот конфликт, он есть, и последние события это показали», - отмечает эксперт.
По мнению Романченко, убийство Амины Окуевой в большей степени является хорошо подготовленной провокацией.
«Убийство было хорошо спланировано, все знали, в какой она машине, все знали, как она будет ехать с мужем, где ее ждать. Первый выстрел — и сразу попадание в голову, то есть работал явно профессионал. То есть все было хорошо спланировано. С Мосийчуком та же ситуация — все знали время, когда он будет в прямом эфире, все приблизительно ориентировались, к какой машине он будет подходить, где заложить бомбу, то есть все было хорошо спланировано», - говорит аналитик.
«Поэтому конфигурация вырисовывается следующая: либо сейчас президент поставит в силовой блок Арсения Авакова, либо в следующих президентских выборах во второй тур выйдет два конкурента — Сергей Левочкин против Арсения Авакова. О «русском следе» я бы не говорил по одной простой причине: никакая задача устранением этих двух личностей не решается в интересах российской политики. То есть эти люди никак не угрожали ни безопасности РФ, ни системе государственного управления, ни как-то клану Владимира Путина. Конечно, это удобная отговорка, что это все агенты Кремля, но я бы искал внутренние источники этого противостояния», - добавляет наш собеседник.
Арест же сына Авакова, по мнению эксперта, - это реакция президента на эти два предыдущих события.
«Фактически МВД и силовые структуры хотели использовать эти два события для усиления своего влияния в обществе и в стране в целом. Возможно, путем принятия новых законов, усилением статуса некоторых служб, специальных подразделений и т. д. Я надеюсь, что все это не закончится прямым силовым противостоянием, что они смогут договориться. Насколько мне известно, президент вчера улетел в Саудовскую Аравию. Я надеюсь, что они смогут встретиться и просто переговорить, потому что иначе могут быть очень негативные последствия для Украины. Договориться между собой, чтобы они как-то мирно поделили власть в стране, потому что иначе это прямой гражданский конфликт», - отмечает Романченко.
«Вы же понимаете, что и с той, и с той стороны есть силовые правоохранительные органы, есть разные группы интересов. Тут у Авакова, конечно, есть минус, потому что и у Сергея Левочкина, и у господина президента есть прямая поддержка извне, то есть гарантии. У Авакова такой прямой гарантии нет, она у него есть через бывшего премьер-министра Украины. Поэтому Аваков будет брать сейчас, когда у него есть силы. Он будет давить на то, чтобы произошли как можно быстрее прошли президентские выборы, потому что у президента очень низкий личный рейтинг. А президенту, наоборот, выгоднее проведение внеочередных парламентских выборов, потому что таким образом он выведет из парламента «Народный фронт» и сможет завести другие партии типа «Наш край» и т. д., с которыми он сможет договориться. То есть вместо «Народного фронта» завести более мелкие политические силы, с которыми он сможет договориться и сотворить что-то наподобие коалиции», - объясняет политолог.
Напомним, ранее сообщалось о том, что сын министра внутренних дел Александр Аваков, который был задержан по подозрению в присвоении и растрате госсредств, провел ночь в Изоляторе временного содержания. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, убийство, арест, теракт, МВД, выборы президента, Аваков
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