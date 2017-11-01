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Россиянина бросили за решетку за попытку вступить в батальон «Азов»
Суд российского Копейска Челябинской области приговорил к 3 годам и 3 месяцам заключения гражданина РФ по обвинению в участии в боевых действиях в Украине в составе батальона "Азов". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного Управления ФСБ, передает Гордон.
Мужчину отправили в колонию общего режима, признав виновным в нарушении четырех статей Уголовного кодекса РФ: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности","Возбуждение ненависти либо вражды".
Отмечается, что осужденный выезжал на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе батальона "Азов" в ноябре 2014 года.
В то же время "Медуза" уточняет, что в Копейском городском суде рассказали, что мужчину не приняли в "Азов".
Представители батальона якобы встретились с подсудимым на блокпосту в Мариуполе и отвезли его в другое место.
"Выяснив, что подсудимый не обладает необходимыми боевыми навыками для участия в вооруженном конфликте, ему отказали во вступлении в полк и доставили обратно на тот же блокпост", – сказано в сообщении.
Как известно, батальон "Азов" был сформирован в 2014 году из добровольцев. Со временем подразделение было переформатировано в полк и включено в структуру Национальной гвардии Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Мариуполь, суд, ФСБ, батальон "Азов"
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