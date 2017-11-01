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Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением

01.11.2017 16:04
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Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением

Ветерана сил АТО и легендарную чеченскую активистку Амину Окуеву тайно похоронили в минувший понедельник, 30 октября, в Днепре. Об этом сообщают журналисты телеканала "1+1", располагающие данными о засекреченной церемонии прощания с погибшей, передает dialog.ua.

Стало известно, что на кладбище Днепра собралось около 100 людей, все они были близкими соратниками и родственниками Окуевой.

На похоронах присутствовала усиленная охрана сотрудников МВД, бойцы с автоматами и даже саперы. Место и время похорон держали в секрете из-за угрозы осуществления новых терактов. При этом журналисты выяснили, что в своем завещании Окуева лично указала место, где бы желала быть похороненной. СМИ также опубликовали фотографии с места погребения.

Напомним, Амину Окуеву и ее супруга расстреляли 30 октября. Амина получили несколько ранений, которые оказались смертельными, ее муж выжил.



Теги: Украина, Донбасс, теракт, МВД, покушение, похороны, Днепр, АТО
 
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