Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением

01.11.2017 16:04

Ветерана сил АТО и легендарную чеченскую активистку Амину Окуеву тайно похоронили в минувший понедельник, 30 октября, в Днепре. Об этом сообщают журналисты телеканала "1+1", располагающие данными о засекреченной церемонии прощания с погибшей, передает dialog.ua.

Стало известно, что на кладбище Днепра собралось около 100 людей, все они были близкими соратниками и родственниками Окуевой.

На похоронах присутствовала усиленная охрана сотрудников МВД, бойцы с автоматами и даже саперы. Место и время похорон держали в секрете из-за угрозы осуществления новых терактов. При этом журналисты выяснили, что в своем завещании Окуева лично указала место, где бы желала быть похороненной. СМИ также опубликовали фотографии с места погребения.

Напомним, Амину Окуеву и ее супруга расстреляли 30 октября. Амина получили несколько ранений, которые оказались смертельными, ее муж выжил.