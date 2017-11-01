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Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим

01.11.2017 20:19
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Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим

Визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими для украинцев. Визовый режим между Украиной и Саудовской Аравией будет упрощен. Об этом заявил в среду, 1 ноября, президент Украины Петр Порошенко, подводя итог встречи с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, передает korrespondent.net.

"Мы с королем договорились о том, что мы решительно снижаем ставки платы сборов за визы, и двигаемся для того, что бы облегчить возможность для бизнесменов, предпринимателей, туристов для того, что бы саудиты открывали фантастическую Украину, а украинцы имели возможность путешествовать в Саудовскую Аравию", - сказал Порошенко.

Он отметил, что визы в Саудовскую Аравию для украинцев являются самыми дорогими среди всех стран мира, и соответственно для саудитов в Украину. Президент также сообщил о возможном упрощении процедуры хаджа для мусульман, проживающих в Украине.

"Мы договорились о том, что мы сделаем максимальное упрощение процедуры хаджа, и я не исключаю, что и с украинской стороны мы разработаем несколько инициатив, которые позволят защитить права украинцев мусульман", - сказал президент.

Как сообщалось, Украина и Саудовская Аравия подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров, инвестиционного сотрудничества в сельском хозяйстве, а также в информационной сфере.



Теги: Украина, Донбасс, Саудовская Аравия, мусульмане, визовый режим, Порошенко
 
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