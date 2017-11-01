В оккупированном Крыму из кранов течет болотная вода коричневого цвета: стало известно, когда вода на полуострове закончится полностью

01.11.2017 12:29

Пользователи социальных сетей сообщают о тяжелейшей ситуации в оккупированном Крыму с водой: сразу в нескольких городах полуострова из кранов течет болотная вода коричневого цвета, непригодная для употребления, передает dialog.ua.

Люди публикуют жуткие фотография коричневой жижи, льющейся из крана.

Пользователи соцсетей отмечают, что в Керчи вода в местном водопроводе абсолютно не пригодна для употребления в пищу - люди делятся фотографиями грязных фильтров, которые не могут справиться с очисткой воды из водопровода.

Более того, выяснилось, что местные "власти" уже начинают бить тревогу, так как воды полуострову может хватить только до конца года.

Стало известно, что Северо-Крымский канал, обеспечивающий водой значительную часть Крыма, находится в процессе пересыхания.