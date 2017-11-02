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Березовець: від рішення Вищого спеціалізованого суду України залежить чи буде наша країна на замку

02.11.2017 17:12
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Березовець: від рішення Вищого спеціалізованого суду України залежить чи буде наша країна на замку

Вищий спеціалізований суд України повинен розглянути справу старшого солдата Бердянського прикордонного загону Сергія Колмогорова. Прикордонник Колмогоров, виконуючи наказ 9 вересня 2014 року, в розпал наступу російських окупаційних військ на Донбасі, в районі Маріуполя відкрив вогонь по автомобілю, який пішов на прорив блокпоста. В результаті цього загинула пасажирка авто, водій уцілів. Про це повідомляє replyua.net, з посиланням на українського політтехнолога і телеведучого Тараса Березовця.

Пізніше водій об’явився на території Росії. Колмогоров, за оцінкою Держприкордонслужби, виконав обов'язок щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності рідної землі.

Тарас Березовець зазначає, що тепер за виконання присяги Маріупольський суд засудив хлопця на 13 років. Політтехнолог зазначає, чи потрібно говорити, що в разі підтвердження вироку Вищим спеціалізованим судом українські прикордонники не зможуть виконувати свій обов'язок в повному обсязі, розуміючи, що їх також може чекати несправедливий суд. Березовець підкреслює, справа Колмогорова заслуговує максимальної уваги ЗМІ та суспільства. Колмогоров не злочинець і повинен бути нагороджений за сумлінне виконання обов'язку. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, суд
 
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