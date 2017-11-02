Березовець: від рішення Вищого спеціалізованого суду України залежить чи буде наша країна на замку

02.11.2017 17:12

Вищий спеціалізований суд України повинен розглянути справу старшого солдата Бердянського прикордонного загону Сергія Колмогорова. Прикордонник Колмогоров, виконуючи наказ 9 вересня 2014 року, в розпал наступу російських окупаційних військ на Донбасі, в районі Маріуполя відкрив вогонь по автомобілю, який пішов на прорив блокпоста. В результаті цього загинула пасажирка авто, водій уцілів. Про це повідомляє replyua.net, з посиланням на українського політтехнолога і телеведучого Тараса Березовця.



Пізніше водій об’явився на території Росії. Колмогоров, за оцінкою Держприкордонслужби, виконав обов'язок щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності рідної землі.



Тарас Березовець зазначає, що тепер за виконання присяги Маріупольський суд засудив хлопця на 13 років. Політтехнолог зазначає, чи потрібно говорити, що в разі підтвердження вироку Вищим спеціалізованим судом українські прикордонники не зможуть виконувати свій обов'язок в повному обсязі, розуміючи, що їх також може чекати несправедливий суд. Березовець підкреслює, справа Колмогорова заслуговує максимальної уваги ЗМІ та суспільства. Колмогоров не злочинець і повинен бути нагороджений за сумлінне виконання обов'язку.