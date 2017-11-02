- Саакашвили сообщил о планах судиться с миграционной службой20:47
- Чем будут вооружать армию в 2018 году: в Минобороны озвучили приоритеты20:20
- Украинцев косит страшная болезнь, власти скрывают трагедию20:00
- Курса доллара в ноябре: эксперты рассказали, чего ждать украинцам19:47
- Специалисты советуют, как определить поддельные лекарства19:35
- Польша готовит запрет на въезд украинцев, - подробности19:15
- В Украине будет перезапущена система банковских платежей18:41
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- Украина будет производить собственные боеприпасы с НАТОвским калибром снарядов17:46
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии17:30
Чем будут вооружать армию в 2018 году: в Минобороны озвучили приоритеты
Приоритет будет отдаваться украинским производителям вооружения, отметили в Минобороны
Противотанковые ракетные комплексы и вооружение по борьбе с беспилотниками – главные приоритеты Министерства обороны в оснащении армии на следующий год. Об этом заявил во время слушаний в оборонном комитете Рады заместитель директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Владислав Шостак.
По его словам, ВСУ продолжают оснащать различными броневиками, в том числе и БТРами, однако есть вооружение, которое в приоритете.
"Во-первых, это обеспечение подразделений, которые выполняют задания в зоне АТО. Мы продолжаем обеспечивать их высокоточным вооружением, в частности комплексами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют бороться с беспилотными летательными аппаратами. Второй вопрос – это противотанковые средства для того, чтобы быть готовым дать отпор вооруженной агрессии", – сказал Шостак.
Кроме того, важным является и обновление авиации.
"Мы традиционно и поэтапно проводим модернизацию самолетов и вертолетов. Это высокотехнологический процесс, и его масштабы ограничены. Купить мы такую технику не можем, это очень дорогостоящая техника", – добавил он.
Шостак обратил внимание, что в первую очередь предпочтение будут отдавать вооружению украинских производителей.
В "Укроборонпроме" показали, какое вооружение создала Украина за три года войны с Россией. Также отмечается, что украинская армия получила более 15 тысяч единиц вооружения и военной техники.
секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что главное отличие украинского оружия и военной техники от зарубежной заключается в том, что она проходит испытания не только в лабораториях и на полигонах, но и в условиях современного боя.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, армия, вооружение
- Боевики "ДНР" отказались от своей снайперши-инвалида
- Шойгу заявил, что РФ перебросит более тысячи единиц бронетехники к западной границе
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- В Донбассе изготавливают партию бронетранспортеров для таинственого заказчика
- "Армия тебя бросит, сынок", - российский журналист обратился к военным
- Военкоматы ищут умных и высоких новобранцев
- Возле Покровска "на горячем" поймали подрывника "ДНР"15:40
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Саакашвили сообщил о планах судиться с миграционной службой20:47
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Чем будут вооружать армию в 2018 году: в Минобороны озвучили приоритеты20:20
- Украинцев косит страшная болезнь, власти скрывают трагедию20:00
- Курса доллара в ноябре: эксперты рассказали, чего ждать украинцам19:47
- Специалисты советуют, как определить поддельные лекарства19:35
- Польша готовит запрет на въезд украинцев, - подробности19:15
- Миру грозит новый финансовый кризис: озвучен страшный прогноз18:55
- В Украине будет перезапущена система банковских платежей18:41
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме