Дело Авакова: рюкзаки шили за 100 грн, а продавали по 2800

02.11.2017 12:31

Часть рюкзаков, закупленных для нужд Нацгвардии в зоне АТО, была пошита в учреждениях исполнения наказаний 60 — 130 грн

Об этом заявил во время заседания суда по избранию меры пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Прокурор сообщил, что после назначения тендера на закупку рюкзаков перед третьим задержанным по этому делу Владимиром Литвиным возник вопрос относительно непосредственного изготовления рюкзаков.

Прокурор отметил, что производителей искали просто в интернете.

«Часть этих рюкзаков вообще была пошита в учреждениях исполнения наказаний, на их предприятиях. Стоимость пошива этих рюкзаков составляла от 60 до 130 грн», — сказал представитель САП.

При этом в ходатайстве САП указано, что рюкзаки Нацгвардия закупила по 2799 грн. Всего закупили такой амуниции на 14,4 млн грн. Как установила экспертиза, пошив таких рюкзаков обходится в 555 грн.

Напомним, Соломенский районный суд избрал меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову. Так, служитель фемиды постановил отпустить сына министра из зала суда под личное обязательство, приходить на допросы и носить электронный браслет. Адвокаты Авакова, цитировали Тараса Шевченко, и объясняли, что данный инцидент является трагедией для Александра. Также юристы сообщили, что так как Авакова не задержали на стойке регистрации в Борисполе, то и нету подозрений, он может бежать из Украины. Прокурор САП требовал для Александра Авакова залог в размере 5 млн гривен.

Также было принято решение отпустить другого фигуранта дела — экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря под личное обязательство.

Источник: Politeka