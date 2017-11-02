Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе

02.11.2017 18:20

27 октября 72-я отдельная механизированная бригада имени Чёрных Запорожцев (это название получила в минувший День Независимости в честь воинского формирования Украинской Народной Республики, которое просуществовало с 1918 по 1920 г.г.) начала покидать зону АТО, отправляясь на ротацию в место дислокации - в Белую Церковь, на Киевщину. С начала российской агрессии эта ОМБр принимала участие в боях на Донбассе. И, что особенно важно, сражалась не только за украинские земли, но и за души юных украинцев, прививая подрастающему поколению любовь к нашей - такой разной, но такой прекрасной - Украине.

Во время недавнего визита президента

Украины воины 72-й ОМБр вручили ему флаг и медаль бригады.





На острие войны - с начала российской агрессии

Боевой путь бригады начался с трагической весны 2014-го. Первый механизированный батальон под командованием Ивана Войтенко удерживал мариупольский аэропорт, а в мае частично был заброшен в донецкий аэропорт, где рота Богдана Барды сражалась более 70 дней (они и были первыми «киборгами»), а частично зашёл на охрану 248-километровой пограничной зоны от Амвросиевки к Изварино.

Второй механизированный батальон под командованием Михаила Драпатого весной 2014-го держал оборону вокруг Волновахи, впоследствии - вблизи Амвросиевки и вместе с 1-м мехбатом - вблизи Свердловска, Краснопартизанска, Изварино, где пробыл полтора месяца до знаменитого прорыва 3-7 августа 2014 года.

У Зеленополья части бригады вместе с другими подразделениями ВСУ попали под обстрел из реактивных установок БМ-21 «Град», устроенный российскими кадровыми военными. Там погибли и были ранены десятки защитников Украины… Страшные удары воины 72-й ОМБр пережили у пункта пропуска «Изварино» в Луганской области, где вместе с военнослужащими 24-й механизированной и 79-й аэромобильной бригада оказалась зажата между донбасскими террористами и российскими войсками.

Потом был рейд через территории РФ и прорыв сквозь оккупированные территории по 50-километровому коридору через перекрёстный огонь… Отход на безопасные рубежи, доукомплектование.

Отдых получился недолгим - российское вторжение в августе вынудило срочно возвращать несколько подразделений 72 ОМБр на передовую. 28 августа воины этой бригады участвовали в освобождении двух рот Нацгвардии из «Иловайского котла» вблизи Старобешево и Комсомольска, обеспечивали охрану раненых военнослужащих и медперсонала, которых спешно вывозили из Старобешевского госпиталя.

В начале сентября 3-й механизированный батальон под командованием майора Валерия Гудзя остановил попытку танкового прорыва противника в районе Петровского…

Битва за высоты

С осени 2014-го подразделения бригады несли службу в Волновахском районе.

«Сам по себе этот участок считался спокойным. Но у нас была большая протяжённость фронта - до 60 км. В районе Новотроицкого и Докучаевска в тактическом плане было неудобное расположение - совокупность терриконов, с которых противник наблюдал за нами, - рассказывал в интервью «Цензор.НЕТ» командир 72-й ОМБр, полковник Андрей Соколов. - В декабре 15-го года мы по согласованию с вышестоящим штабом сначала заняли один террикон, а к концу марта 16-го года - все остальные».

Отстояв высоты, воины 72 ОМБр прекратили движение диверсионных групп, которые потеряли возможность корректировать свой огонь с этих точек.

«Тогда для нас это казалось огромной победой - продвинуться порядка двух километров вперёд, - отмечает Соколов. - Наши разведчики на одном из терриконов взяли трёх пленных. Потом, когда противник увидел, что мы на высотах, попытался нас оттуда выбить. Но мы удержались».

Комбриг Андрей СОКОЛОВ.

«Там просто горела земля…»

18 октября 2016-го 72-я бригада заступила на позиции в районе промзоны города Авдеевка и пгт Верхнеторецкое. И вот там-то «пошла жара».

«Потери, которые были в Волновахе, несравнимы с теми, которые мы понесли здесь, где заступили на Зенит, Бутовку, Промку - до Верхнеторецкого, - уверяет комбриг Соколов. - На тот момент мы были привыкшими к боям, где расстояние между нами и противником - километр-полтора, то есть достаточно большое. Территория в районе Волновахи была совсем другой - открытые поля, которые кое-где пересекаются лесопосадками. А авдеевская промзона, дачи - это бои в городе. Здесь почти за каждым домиком - противник. Местность лесистая. Обороняться очень тяжело. Но первый справился с этой задачей… То же самое на Бутовке - там стоял наш 3-й батальон».

По словам Андрея Соколова, основные потери были на протяжении зимы и в начале весны, когда в районе Авдеевки шли ожесточённые бои. Один из наиболее памятных длился с 29 января по 3 февраля 2017-го. Тогда бойцам бригады удалось выбить российских боевиков с позиции «Алмаз» в «серой зоне». В том бою погиб капитан Андрей Кизило и ещё 9 бойцов. «Орёл» (позывной Андрея) посмертно был удостоен звания Героя Украины. Орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени были награждены шесть бойцов, один из которых посмертно, орденом «За мужество» 3-й степени награждены 15 бойцов, семь из которых посмертно. Позицию «Алмаз» переименовали в честь Андрея Кизило - «Орёл».

«Я восхищаюсь нашими ребятами, - уверяет комбриг. - Подсчитали, что на небольшой участок - позиции «Орёл», «Бутовку», «Царскую охоту» - противник за неделю потратил 7,5 вагонов боеприпасов, не считая танков и стрелкового оружия. Наши бойцы отбили до десятка атак противника… Там просто горела земля, она вся стояла дыбом. И морозы были - более 30 градусов. Но люди выстояли - никто не сбежал. Смены были по 12 часов, потому что чаще не удавалось менять бойцов из-за обстрелов. Но парни возвращались с позиций воодушевлённые, заряженные боевым духом. Они были не потерянные, не подавленные, а наоборот рвались воевать. Даже приостанавливать приходилось».

Разные и единые

29-30 июня обострилась ситуация вблизи села Каменка (Ясиноватский район). Российско-террористические подразделения заняли «серую зону» в 600 м от села и начали обустраивать там свои позиции с огневым прикрытием со стороны Крутой Балки, Ясиноватой и Васильевки - с использованием танков, артиллерии и миномётов.

Подразделения 72-й ОМБр в результате удачной операции заставили противника отступить на прежние позиции. По самым скромным подсчётам, оккупанты тогда потеряли более 40 человек убитыми и ранеными, была уничтожена вражеская военная техника.

И таких эпизодов, из которых складывается будущая Победа, у «Чёрных запорожцев» - великое множество. А сама бригада, состоящая из совершенно разных людей - со всех уголков Украины, с разным довоенным прошлым - является этакой мини-проекцией нашей страны.

В рядах 72-й ОМБр можно найти бывшего столяра (Пётр Удод воевал под Дзержинском, Делиевкой, Верхнеторецким, участвовал в битве за позицию «Алмаз»), работника киевской картонно-бумажной фабрики (уроженец Киевщины солдат Сергей с позывным «Win» за участие в ожесточённых боях весной 2017 года представлен к награждению Орденом «За мужество»), кузнечных дел мастера (сержант Эдуард с позывным «Инструктор» признаётся, что может и розу сковать из металла, и «насыпать» из крупнокалиберного пулемёта, и «вжарить» из гранатомёта).

Бывший тренер по лёгкой атлетике - младший лейтенант Роман с позывным «Чечен», который командует одной из рот бригады - после завершения института физической культуры жил и работал в Киеве. Преподавал физвоспитание в одной из столичных школ. Тренировал будущих спортсменов-олимпийцев. До войны пришлось даже побывать в Донецке, где несколько месяцев работал по личному приглашению председателя НОК Украины Сергея Бубки. Начинал воевать в одном из территориальных батальонов. Впоследствии получил офицерское звание.

«В своё время я написал научную работу на тему «Стресс в спорте», занимался исследованием физических нагрузок у профессиональных атлетов, - рассказывает Роман. - На фронте адаптировал знания и навыки, чтобы помочь своим бойцам сохранять хорошую физическую и психологическую форму. В частности, учу их правильно носить бронезащиту, разгружать спину и позвоночник, как это делают профессиональные спортсмены».

…Они все очень разные. Но их объединяет одно - вера друг в друга, в свою страну и нашу обязательную Победу.

В ожидании приветственных колоколов

Параллельно с войной, в которой в ход шли пули, мины и снаряды, представители 72-й ОМБр вели и другое - не менее важное - сражение. За души и умы наших граждан, многие из которых оказались заражены вирусом чумы «русского мира».

Воины помогали мирному населению всегда и во всём. А из школьников ковали настоящих патриотов.

Пресс-офицер 72 ОМБр Елена МОКРЕНЧУК

во время одного из уроков в школе Авдеевки.

«Мы настраиваем детей на жизнь после войны,

которую именно они будут строить в Украине, -

подчёркивает она. - Мы хотим, чтобы люди понимали,

что героями становятся за защиту страны, а не за убийства».

С 1 сентября 2017-го предмет «Защита Отечества» в школах прифронтовой Авдеевки преподавали представители этой легендарной бригады. В частности, с ребятами занимались пресс-офицер 72-й ОМБр Елена Мокренчук и офицеры службы морально-психологического обеспечения.

«17-18-летним жителям городов в зоне боевых действий крайне важно понимать, что происходит за стенами их домов, от чего именно дрожат окна и погибают люди в их родном городе», - подчёркивала Елена Мокренчук - журналист, историк по специальности и педагог с более чем 20-летним опытом.

Капитан Денис Небелас и старший лейтенант Александр Мицкевич провели с авдеевскими ребятами десятки занятий по ознакомлению с оружием, учили как обезопасить себя и своих близких во время возможного уличного боя и других опасностей прифронтового города (с начала войны в Авдеевке погибли более 60 гражданских, сотни мирных жителей получили ранения различной степени тяжести).

…В конце прошлой недели Мокренчук сообщила: «Сегодня последние мои уроки в авдеевских школах. Дети уходят на каникулы, мы - домой. Печально немного... Мы привыкли друг к другу, нашли понимание. Хорошие дети, замечательные юные патриоты родной земли. Умные, перспективные. Надеюсь, ещё увидимся где-то на международных форумах и в высших эшелонах власти. Люди, которые остались верны своему народу под угрозой смерти, останутся верными и во властных кабинетах».

А в воскресенье на страничке Елены в Фейсбуке появилась такая запись, созвучная, думается, всем представителям этой легендарной бригады: «Авдеевские колокола сегодня звучат по-особенному. Так красиво, торжественно! Но и немного грустно, прощально. Услышу ли ещё когда-нибудь вас? Что-то подсказывает, что вскоре услышим приветственные колокола Донецка и Луганска. Сердце чувствует: очень скоро!!!»

Андрей ПИТОНОВ.