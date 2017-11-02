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Госавиаслужба Украины подверглась обыскам со стороны СБУ
Следователи прокуратуры совместно с оперативниками Службы безопасности Украины в четверг проводят обыски в помещении Государственной авиационной службы в связи с разоблачением руководителя одного из управлений Службы, требовавшего $7 тыс. неправомерной выгоды, передает Интерфакс.
"Руководитель задержан "на горячем" сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере $3 тыс. … В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг.
В информации отмечается, что за указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.
При этом в столичной прокуратуре сообщили, что предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получение им $1тыс. взятки.
В обнародованной информации отмечается, что в мероприятиях задействованы следователи прокуратуры города Киева и оперативные работники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, СБУ, обыск
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