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Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подписание Украиной Будапештского меморандума не гарантировало стране безопасность
Об этом он рассказал журналисту Роману Бочкале.
«Первое — мог ли Будапештский меморандум гарантировать безопасность Украины. Ответ первого президента — нет, потому что это только меморандум. Просто рамочная соглашение, даже не договор. Стороны подтвердили намерения. Никакой конкретики и механизмов обеспечения указанного в тексте этот меморандум не имел», — отметил он.
Помимо этого Бочкала рассказал, почему Кравчук считает «сдачу» ядерного потенциала Украины правильным решением.
«Леонид Макарович ответил, что мол выбора не было. Украина имела более 200 боеголовок. Срок годности истекал в 1997 году. Далее могли начаться неконтролируемые процессы. При этом Ельцин предлагал ему оставить их в стране», — подчеркнул журналист.
Напомним, по результатам заседания белорусско-украинской рабочей группы между странами может быть подписана договоренность о сотрудничестве с сфере ядерной энергетики.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Будапешт, меморандум, Кравчук
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