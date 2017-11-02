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На Чернобыльской АЭС появится новое хранилище радиоактивных отходов
В 2019 году в машинном зале Чернобыльской АЭС должны быть завершены работы по реконструкции помещения, которое станет новым хранилищем для радиоактивных отходов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу государственного специализированного предприятия Чернобыльская АЭС, в машинном зале будут находиться радиоактивные отходы, которые накопились на станции за то время, когда объект был снят с эксплуатации. После реконструкции помещения в боксах турбогенераторов №1–4 можно будет установить около 16 тысяч бочек с отходами вместимостью 200 литров.
Напомним, что летом этого года на промышленной площадке атомной станции было возобновлено строительство предприятия по переработке жидких радиоактивных отходов. В настоящее время на АЭС накопилось около двадцати тысяч кубических метров таких отходов. На их утилизацию может уйти около тридцати лет.
Теги: Донбасс, Чернобыль, АЭС, хранилище
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