- Родственники погибших и пострадавших в аварии в Харькове не хотят никаких подачек от семьи Зайцевой09:56
- Умер известный украинский режиссер09:25
- Порошенко бессилен, к власти придет Тимошенко08:10
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты07:15
- Укртелеком резко повышает тарифы на связь: названы новые цены07:05
- Украина и Саудовская Аравия упростят визовый режим20:19
- Россиянина бросили за решетку за попытку вступить в батальон «Азов»18:11
- Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо16:31
- Стало известно, в каком городе Украины тайно похоронили Окуеву: чеченка сама выбрала место захоронения еще перед первым покушением16:04
Родственники погибших и пострадавших в аварии в Харькове не хотят никаких подачек от семьи Зайцевой
Авария 18 октября в Харькове доставила много бед, как самим виновникам аварии, так и пострадавшим в ней людям. История набрала большой общественный резонанс, ведь водителем автомобиля, который сбил людей, оказалась 20-ти летняя Алена Зайцева. Об этом сообщает replyua.net.
Интернет и СМИ не могут успокоиться, снова и снова поднимая тему этой жуткой аварии. Так, программа «Говорит Украина» на телеканале Украина показала выпуск, где вели разговор родственники пострадавших и погибших людей в аварии, и семья Алены. Мама девушки, в видео-обращении, умоляла пострадавших и их семьи простить ее дочь. Кроме всего, женщина сказала, что готова материально помочь потерпевшим.
Родственники погибших не оценили этого жеста, отказались от предложенных денег, и даже не поверили искренности ее словам. Как сообщил адвокат, который занимается делами семей пострадавших, они еще не готовы трезво оценивать ситуацию, должно пройти время; пусть отойдут от горя, тогда будем решать вопрос о моральной компенсации. А пока родственники погибших говорят, что деньгами их родных не вернуть. А ведь так и есть, деньги не могут воскрешать мертвых.
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
- Мастер участка, из-за которого погибли четыре человека, получил условный срок
- Суд арестовал имущество директора Харьковского тракторного завода, подозреваемого в подготовке вывоза оборудования в РФ
- Штепе воли не видать. Пока
- Донецкому грабителю, присмотревшему жертву в храме, суд вынес приговор
- Губернатор Добкин допрыгался: сегодня у него суд с ФК "ПАОК" (ФОТО)
- Добкин греков в суде не дождался
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая13:10
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе11:09
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО10:48
- Ситуация в КПВВ 1 ноября10:30
- Родственники погибших и пострадавших в аварии в Харькове не хотят никаких подачек от семьи Зайцевой09:56
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Умер известный украинский режиссер09:25
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Анфиса Чехова заявила о намерении баллотироваться в президенты России08:40
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Порошенко бессилен, к власти придет Тимошенко08:10
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- В ноябре мобильные волонтеры доставят в прифронтовую зону почти 10 тысяч наборов выживания22:30
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…21:40
- Мариупольские судьи подозреваются в причастности к сепаратизму20:42
- Как выбрать семейного доктора: пошаговая инструкция от Минздрава19:30
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Жители Донецка возмущены «бесплатными» лекарствами в ДНР