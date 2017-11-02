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Саакашвили сообщил о планах судиться с миграционной службой
Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что его адвокаты уже обжаловали в суде решение отказать предоставлять ему статус беженца, которое было принято в Государственной миграционной службе, передает replyua.net.
По словам Саакашвили, его адвокаты подали в суд жалобу на решение Государственной миграционной службы в Киевской области «Об отказе Н. Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое нуждается в дополнительной защите».
«Данное решение, которое приняла миграционная служба, совершенно необоснованное и противоправное, нарушающее право Михаила Саакашвили на получение дополнительной защиты от вероятности незаконной экстрадиции в Грузию по лживым обвинениям, которые не признала ни одна страна мира, в том числе и Украина», - сообщил адвокат политика.
С учетом этих обстоятельств, защитники Михаила Саакашвили 2 ноября подали соответствующий иск в административный суд, и намерены продолжать добиваться справедливости и верховенства права.
Теги: Донбасс, суд, миграционная служба, Саакашвили
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