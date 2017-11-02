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Спляча красуня: опубліковано посмертне фото Аміни Окуєвої
У мережі з’явилася перша фотографія загиблої
Знімок ветерана АТО і громадського активіста Окуєвої перед похованням зробив її чоловік Адам Осмаєв.
«Прохання до всіх віруючих молитися за Аміну, сьогодні ми її поховали», – прокоментував Осмаєв.
Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, в Дніпрі поховали активіста, добровольця АТО Аміну Окуєву. Кладовище, де поховали Окуєву, ще з ранку взяли під посилену охорону. На територію поліція не пропускала жодне авто. Крім того, разом з поліцією з автоматами чергували вибухотехніки. Проводити Окуєву в останню подорож прийшли бойові товариші по службі, рідні та близькі їй люди.
Напередодні на сайті Київської міськдержадміністрації з’явилася пропозиція назвати сквер біля посольства Російської Федерації в Києві на честь вбитого бійця АТО – Аміни Окуєвої.
Однак українці неоднозначно відреагували на петицію подібним чином увічнити пам’ять Окуєвої.
Аміну Окуєву вбили увечері 30 жовтня в селищі Глеваха під Києвом. Автомобіль, в якому вона була зі своїм чоловіком чеченським військовим Адамом Осмаєвим, обстріляли. Окуєва отримала смертельне поранення в голову.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, расстрел, активист, АТО
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