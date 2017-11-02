Украина и Канада договорились о сотрудничестве в освоении космоса

02.11.2017 11:03

Страны расширяют сотрудничество в авиакосмической сфере и самолетостроении

Космические агентства Украины и Канады подписали Меморандум о взаимопонимании, который расширяет сотрудничество стран в авиакосмической сфере и самолетостроении, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что церемония подписания прошла в Монреале (Канада) в присутствии премьер-министра Украины Владимир Гройсман, который находится в стране с официальным визитом. Гройсман отметил, что подписание документа открывает новые возможности и станет новой страницей в сотрудничестве Украины и Канады.

По информации Кабмина, страны обсуждают ряд совместных проектов. В частности, по строительству самолета Ан-132 (двигатели к нему поставляет "Pratt & Whitney Canada"), создание стартового комплекса для космических запусков в канадской провинции Новая Шотландия (проект планируют реализовать компания Maritime Launch Services и Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К.Янгеля), а также проект кооперации канадских и украинских предприятий в запуске наноспутников с помощью ракеты-носителя Микроспейс-2.

Напомним, 31 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой главы правительств,в частности, обсудили усиление политического диалога и расширение ЗСТ на сферу услуг и инвестиций.

Источник: https://www.segodnya.ua