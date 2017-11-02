Украинцы просят отменить переход на летнее и зимнее время

02.11.2017 15:15

Об этом зарегистрирована электронная петиция Президенту

На сайте электронных петиций Президенту Украины зарегистрировано обращение с просьбой отменить переход на летнее и зимнее время.



Как стало известно журналистам ZI, альтернативой такому автор обращения предлагает создать украинский часовой пояс UTC+2:30. Это, как сказано в петиции, будет компромиссом между зимним (+2:00) и летним (+3:00) часовыми поясами. То есть жителям западных областей жить по зимнему времени, центральных – по новому часовому поясу + 2:30, а восточных – по летнему.



Таким образом появится Украинское время.



Подобные практики введены в Австралии, Новой Зеландии, Канаде.



Пока что петиция собрала небольшое количество подписей.





