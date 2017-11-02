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Укртелеком резко повышает тарифы на связь: названы новые цены

02.11.2017 07:05
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Укртелеком резко повышает тарифы на связь: названы новые цены

Крупнейший в стране оператор фиксированной связи "Укртелеком" готовится установить более высокие тарифы на фиксированную связь уже с 1 января 2018 года.

Об этом сообщает Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации.

В частности, НКРСИ уже приняла за основу решение об увеличении граничных тарифов на общедоступные телекомуслуги с указанного периода.

В течение месяца соответствующее решение будет согласовываться с представителями профсоюзов и работодателей, а также с государственными органами.

В Нацкомиссии отметили, что для абонентов города связь подорожает на 7,3%, а для абонентов села – на 14,5%.

Таким образом, базовый домашний тариф для жителей городов будет стоить около 67 грн, а для жителей села – около 63 грн.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Укртелеком, повышение тарифов
 
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