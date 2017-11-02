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В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания
В пяти регионах Украины закончились вакцины от полиомиелита. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Причиной нехватки в ведомстве назвали "неправильно сформированный запрос на закупку", передает Гордон.
"Мы дозаказали эти вакцины. Учитывая длительный цикл производства (18–24 месяцев), а также дефицит этих вакцин на мировом рынке, их появление может занять определенное время", – отметили в Минздраве.
Однако, добавили в ведомстве, ЮНИСЕФ "поставил закупку этой вакцины для Украины в приоритет".
В сентябре 2016 года в Украине впервые за много лет зафиксировали два случая полиомиелита. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка заболевания произошла из-за отсутствия прививок. Минздрав сообщал, что проведет три раунда иммунизации от полиомиелита.
ВОЗ призывала Украину ввести чрезвычайное положение.
В октябре того же года в ООН подчеркивали, что Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, вакцина, полиомиелит
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