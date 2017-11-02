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ВСУ начали испытания зенитных ракет над Черным морем
Летные испытания зенитных ракет проходят на побережье в Херсонской области
В Херсонской области, на побережье Черного моря, начались летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности.
Об этом сообщила пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.
Учения проходят на временной площадке возле поселка Александровка под руководством командующего Воздушными силами ВСУ генерал-полковника Сергея Дроздова.
К запускам привлекли экипажи военных самолетов, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация.
Целью учений является получение боевого опыта в применении зенитно-ракетных систем и проверка качества восстановленных боезапасов.
Кроме того, в ходе испытаний боевые экипажи зенитно-ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми и имитируемыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.
В Командовании подчеркнули, что стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим выполнением всех норм международного права.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, испытания, Черное море, ВСУ
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