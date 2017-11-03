3 ноября всю Украину переведут на новую платежную систему

03.11.2017 07:32

В Украине перезапускаются банковские платежи. С 3 ноября Нацбанк внедряет новое поколение Системы электронных платежей — СЭП-3. Она приходит на смену СЭП-2, которая будет отключена.

Об этом регулятор сообщил финучреждениям в телеграмме №52-0008/73957, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Как известно, через нацбанковскую СЭП работают все украинские банки. Правильный переход на новое поколение системы позволит свести к минимуму ошибки и «потерянные» платежи.

Новая система уже тестировалась, и чиновники считают, что банки готовы к ее запуску. Потому не повторяя старые инструкции, они повторили лишь ключевые вводные. Главное — старая версия платежной системы не совместима с новой.

«Подчеркиваем, что версии АРМ-СЭП и Центра обработки СЭП (ЦОСЭП) для СЭП-2 и СЭП-3 несовместимы. Поэтому к 02.11.2017 (включительно) участники СЭП работают с АРМ-СЭП СЭП-2, а начиная с 03.11.2017 г. (включительно) — с АРМ-СЭП СЭП-3», — говорится в сообщении НБУ.

Нацбанковцы добавили, что отправка файлов для СЭП-3 будет остановлена: если участник системы электронных платежей отправит сообщение по почте NBUMAIL, то в ЦОСЕП этот файл не попадет, и будет утрачен.

Для банков пошагово выписали переход с СЭП-2 на СЭП-3, причем на оба дня — завтра и послезавтра.

Источник: https://from-ua.com