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Как доказать обман с коммуналкой и получить свои деньги
Украинцы могут доказать, что им предоставлялись некачественные коммунальные услуги
Об этом в эфире Politeka Online рассказал экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
«Пишете заявление в теплокоммунэнерго. Они, как правило, не приходят. Через день можно с соседями делать акт. Желательно позвать эксплуатирующую организацию – это коммунальные дирекции. Если бы они были настроены больше помогать киевлянам, а не грабить их, они бы это делали сами. Но они тоже устранились», — рассказывает эксперт.
Кучеренко отмечает, что нужно отправлять все заказным письмом.
«Шанс, что отреагируют, очень слабенький. Вы с этим актом напишете Кличко. Он отпишется от вас. Потом вы с этой же отпиской пойдете в Нацкомиссию. А потом вы проклянете все и скажете, что это государство и этот город на меня не работают», — делится бывший министр.
Кучеренко добавляет, что все монополисты нацелены только на одно – выдавить у вас как можно больше денег.
Полный текст интервью читайте здесь.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, коммунальные услуги
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