Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Киев и Москва ведут закрытые переговоры по выпуску самолетов «Руслан»

03.11.2017 10:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Киев и Москва ведут закрытые переговоры по выпуску самолетов «Руслан»

После того, как два года назад авиаконцерн «Антонов» прекратил участие в совместном российско-украинском «ОАК – Антонов», перспектива использования РФ самолетов Ан-124-100 «Руслан» оказалась под вопросом, передает replyua.net. Впрочем, не исключено, что при содействии Верховной Рады между Украиной и российской авиакомпании «Волга-Днепр» может быть достигнута договоренность о сотрудничестве.

Информация о проведении закрытых переговоров между российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» и ГП «Антонов» о том, чтобы продлить летную годность самолетов Ан-124-100 «Руслан», была распространена изданием «Коммерсант» со ссылкой на некоторых украинских и российских чиновников и лиц, представляющих авиационную отрасль.

Отмечается, что поводом для переговоров стало наличие в авиапарке российской компании 12 самолетов «Руслан», выполняющих грузовые перевозки коммерческого характера. В соответствии с условиями обеспечения жизненного цикла самолета, процедуру продления ресурса необходимо проводить каждые 4 тысяч летных часов. Соответствующий сертификат для этого есть у «Антонова», так как он является разработчиком летательного аппарата. 



Теги: Донбасс, Киев, Москва, переговоры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх