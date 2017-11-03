Люди из окружения Саакашвили издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах, – эксперт

03.11.2017 08:50

Несмотря на ложь и опровержения Саакашвили информации о том, что задержанный на границе Украины экс-начальник военной полиции Минобороны Грузии Кардава является его соратником, Сакашвили и его окружение пытается за счет доверчивых украинцев влиться в политическое «оппозиционное поле» нашей страны, чтобы скрыться от криминального преследования Интерпола и грузинских властей за преступления, которые они совершали во время президентства Саакашвили. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический эксперт Павел Нусс.



Он рассказывает, что следствие грузинской прокуратуры нашло видеозаписи, зафиксировавшие ряд высокопоставленных чиновников из окружения Саакашвили, которые во время его президентства систематически издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах. Среди них в насилии и тирании подозреваются экс-чиновники МВД Грузии: Мегас Кардава. Кохта Кодуа, Давид Чаганава.



Аналитик сообщает, видеозаписи пыток в тюремных камерах определили политическую судьбу окружения Саакашвили, в последствии чего результаты выборов привели к поражению Саакашвили в Грузии. По разным оценкам каждый третий грузин пострадал от репрессий за время правления Саакашвили. «Хотите идти за Саакашвили? Идите! Прямиком в прокуратуру Грузии, где сможете отстать его «права», если вам рядовые грузины не отобьют бошки», – резюмировал эксперт.