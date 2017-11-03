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НАБУ дали «зеленый свет» на проверку завода Порошенко
Детективы НАБУ расследуют закупку бронемашин «Тритон» по завышенной цене у завода, который принадлежит Петру Порошенко и Игорю Кононенко
Об этом говорится в определении суда от 18 октября, который обнародован в Госреестре судебных решений.
Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к документам завода Кузница на Рыбальском (ранее – Ленинская Кузня), который принадлежит президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко.
По данным следствия, воинская часть № 1498 в ноябре 2015-го подписала два договора с заводом на общую сумму 59,5 млн грн. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года завод передал 4 бронемашины «Тритон».
В материалах суда отмечается, что согласно распоряжению Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц «боевых дистанционных модулей» общей стоимостью 161,5 млн грн.
«То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой «Тритон-0103″ составила 14,876 млн грн», — говорится в судебном решении.
Также аудит установил, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной специальной техники до введения ее в эксплуатацию является нарушением постановления Кабмина от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники. В результате это привело к тому, что за счет бюджетных средств была куплена несовершенная специальная техника, которая на момент покупки не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Liga.net
Теги: Донбасс, проверка, Порошенко, НАБУ, заводы
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