Порошенко рассказал, какое оборудование получат артиллеристы от США

03.11.2017 15:45

Поставлена задача, чтоб артиллерия была обеспечена системами БПЛА, отметил глава государства

Для более эффективного противостояния российским войскам, украинским артиллеристам дадут более мощные комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня ракетных войск и артиллерии ВСУ.

Порошенко напомнил о предоставлении Соединенными Штатами Америки средств контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.

"Мы получили также уникальный антиминометный комплекс. Благодаря этому сокращено время на уничтожение средств поражения противника. И это время, с момента фиксации и до уничтожения, составляет всего несколько минут. И упомянутые комплексы очень хорошо зарекомендовали себя на линии столкновения, и я имел возможность недавно, в сентябре, во время посещения Нью-Йорка поблагодарить за это руководство Соединенных Штатов, в том числе, и поблагодарить от украинских воинов, и договориться о том, что эта помощь будет расширена. Будут предоставляться более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрабатарейной борьбы и не только из США", – заявил Порошенко.

Кроме того, президент считает, что украинская артиллерия должна быть обеспечена системами БПЛА.

"В 2014 году мы могли об этом только мечтать. А сегодня поставлена задача, чтобы каждая артиллерийская дивизия, каждая артиллерийская батарея были оснащены системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью для того, чтобы время от обнаружения цели до координат, выдаваемых на батарею, на артиллерию, измерялось секундами. Такой подход обеспечивает нам отход от устаревших советских принципов плотности и интенсивности огня артиллерии, которые продолжает активно применять сейчас российский агрессор", – добавил президент Украины.

Петр Порошенко уже рассказывал, что за время противостояния российской агрессии на Донбассе погибло 317 украинских артиллеристов.

Как ранее рассказывал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец, украинские артиллерийские войска имеют дефицит боеприпасов, а закупать за границей очень дорого: один выстрел боеприпаса 152-мм стоит 2,4 тысячи евро, а таких нужно сотни тысяч. Он объяснил, как в украинской армии неадекватно перерасходуют боеприпасы для артиллерии.

Источник: https://www.segodnya.ua