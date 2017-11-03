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Порошенко рассказал, какое оборудование получат артиллеристы от США

03.11.2017 15:45
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Порошенко рассказал, какое оборудование получат артиллеристы от США

Поставлена задача, чтоб артиллерия была обеспечена системами БПЛА, отметил глава государства

Для более эффективного противостояния российским войскам, украинским артиллеристам дадут более мощные комплексы радиоэлектронной и контрабатарейной борьбы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня ракетных войск и артиллерии ВСУ.

Порошенко напомнил о предоставлении Соединенными Штатами Америки средств контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.

"Мы получили также уникальный антиминометный комплекс. Благодаря этому сокращено время на уничтожение средств поражения противника. И это время, с момента фиксации и до уничтожения, составляет всего несколько минут. И упомянутые комплексы очень хорошо зарекомендовали себя на линии столкновения, и я имел возможность недавно, в сентябре, во время посещения Нью-Йорка поблагодарить за это руководство Соединенных Штатов, в том числе, и поблагодарить от украинских воинов, и договориться о том, что эта помощь будет расширена. Будут предоставляться более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрабатарейной борьбы и не только из США", – заявил Порошенко.

Кроме того, президент считает, что украинская артиллерия должна быть обеспечена системами БПЛА.

"В 2014 году мы могли об этом только мечтать. А сегодня поставлена задача, чтобы каждая артиллерийская дивизия, каждая артиллерийская батарея были оснащены системами беспилотных летательных аппаратов и программно-аппаратной связью для того, чтобы время от обнаружения цели до координат, выдаваемых на батарею, на артиллерию, измерялось секундами. Такой подход обеспечивает нам отход от устаревших советских принципов плотности и интенсивности огня артиллерии, которые продолжает активно применять сейчас российский агрессор", – добавил президент Украины.

Петр Порошенко уже рассказывал, что за время противостояния российской агрессии на Донбассе погибло 317 украинских артиллеристов.

Как ранее рассказывал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец, украинские артиллерийские войска имеют дефицит боеприпасов, а закупать за границей очень дорого: один выстрел боеприпаса 152-мм стоит 2,4 тысячи евро, а таких нужно сотни тысяч. Он объяснил, как в украинской армии неадекватно перерасходуют боеприпасы для артиллерии.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: США, Донбасс, помощь, оборудование, Порошенко
 
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