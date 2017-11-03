Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие

03.11.2017 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие

В скором времени Соединенные Штаты предоставят Украине более мощные комплексы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня, третьего ноября, выступая на торжественных мероприятиях в Киевской области в честь Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины, заявил глава государства Петр Порошенко. В том числе, президент напомнил, что СШАпредоставили средства контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.

«Нам также передали не имеющий аналогов комплекс, способный отражать минометы. Это помогло сократить время на уничтожение средств поражения врага. Хочу отметить, что это время, с момента фиксации и до уничтожения, не превышает нескольких минут. Данные комплексы уже успели себя очень хорошо зарекомендовать в районе линии столкновения. Однако уже совсем скоро мы будем получать более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы, причем не только от наших американских партнеров», - отметил глава государства.

Как известно, ранее журналисты американского издания The Washington Post сообщили, что в Белом доме «заморозили» поставки оружия Украине. 



Теги: Украина, США, Донбасс, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх