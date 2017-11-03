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Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие
В скором времени Соединенные Штаты предоставят Украине более мощные комплексы радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом сегодня, третьего ноября, выступая на торжественных мероприятиях в Киевской области в честь Дня ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины, заявил глава государства Петр Порошенко. В том числе, президент напомнил, что СШАпредоставили средства контрбатарейной борьбы, которые модернизируются в Украине.
«Нам также передали не имеющий аналогов комплекс, способный отражать минометы. Это помогло сократить время на уничтожение средств поражения врага. Хочу отметить, что это время, с момента фиксации и до уничтожения, не превышает нескольких минут. Данные комплексы уже успели себя очень хорошо зарекомендовать в районе линии столкновения. Однако уже совсем скоро мы будем получать более современные, более мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной борьбы, причем не только от наших американских партнеров», - отметил глава государства.
Как известно, ранее журналисты американского издания The Washington Post сообщили, что в Белом доме «заморозили» поставки оружия Украине.
Теги: Украина, США, Донбасс, Порошенко
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