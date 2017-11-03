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Премьер-министр пообещал начать выплату компенсаций экономным потребителям

03.11.2017 08:23
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Премьер-министр пообещал начать выплату компенсаций экономным потребителям

На своей странице в Facebook Владимир Гройсман пообещал выплатить деньги очень скоро, причем, всем и в течение недели – полутора недель.

 То есть, все те граждане, которые заявления на монетизацию своевременно написали, получат деньги на почте или через банк. 

Выдадут до 700 гривень (кто сколько газа и электроэнергии сэкономил). Премьер отметил, что в будущем году также будут поощрять тех, кто сэкономит свет и газ для отопления в отопительном сезоне 2017-2018 г.г

Однако на местах еще нет никаких документов на этот счет. Как только появятся, и деньги начнут выплачивать, мы сообщим на нашем сайте.



Автор статьи: Татьяна Тихонова
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, премьер-министр, компенсация, субсидия, выплата
 
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