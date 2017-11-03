Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым

03.11.2017 16:20

Во время вчерашнего прямого эфира на телеканале ATR бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, ныне возглавляющий партию «Рух правых сил», заявил, что давно предупреждал украинскую власть о том, что Россия аннексирует Крым, передает replyua.net. «Я первый мировой политик, заявивший, что Крым будет потерян. Но кто-либо меня послушал? Просто подняли на смех», - подчеркнул он.



По словам политика, 27 февраля 2014 года, когда российские силовики захватывали здание Верховного Совета Крыма и Совета министров Крыма, он пребывал в Киеве и встречался с «некоторыми украинскими руководителям первого ранга». «Я сказал им: не стоит вам со мной там пить чай... У вас забирают Крым. Мне сказали: Миша, успокойся, спецназ их там окружил, отключено водо- и электроснабжение, завтра проснешься, а они уже сдались», – поделился он. Также бывший президент Грузии заявил, что в 2010 году он был в Ялте и предупреждал об опасности тогдашнего президента Виктора Ющенко.



Российская Федерация незаконно аннексировала Крым и Севастополь после того, как осуществила силовую блокаду украинских воинских частей, после чего провела на полуострове 16 марта 2014 года незаконный референдум.