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ШОК! Автомобиль депутата от Оппоблока заминировал его 16-летний сын
Родной сын депутата Дмитрия Жвавого заложил в автомобиль отца взрывчатое устройство, которое активировал при помощи мобильного телефона, о чем пишет «Обозреватель», ссылаясь на источник в правоохранительных органах Украины.
Как информирует replyua.net, согласно с обнародованной информацией взрывное устройство в транспортное средство депутата Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Дмитрия Жвавого заложил и активировал его шестнадцатилетний сын.
По утверждению собеседника издания, сын депутата привел в действие взрывное устройство при помощи мобильного телефона. Но, как оказалось, взрыв был настолько маломощным, что мать, отец и маленькая сестра несовершеннолетнего минера не пострадали. Также сообщается, что причиной такому опасному поступку юноши послужили неблагоприятные отношения с его отцом.
Теги: Донбасс, депутат, Оппозиционный блок
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