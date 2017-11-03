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Стало известно, куда отправился Аваков-младший сразу после освобождения
Александр Аваков прибыл в МВД, которое возглавляет его отец Арсен Аваков, сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева.
Это зафиксировали журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый", передает УП.
После освобождения Александра Авакова 1 ноября под личное обязательство из зала суда автомобиль, которым он пользуется, заехал на территорию Министерства внутренних дел, возглавляемого его отцом, около 22.00, и пробыл там несколько часов.
После этого в 02.30 ночи его автомобиль покинул территорию ведомства.
В день, когда суд объявлял свое решение по Александру Авакову, журналисты "Схем" обратили внимание на то, кто посещал Министерство внутренних дел, возглавляемое его отцом Арсением Аваковым.
В министерство, в частности, заезжал кортеж из двух автомобилей соратника и бизнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.
В половине второго ночи в министерство приехал автомобиль, которым пользуется народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский. На территории министерства автомобиль находился более часа.
Близкие соратники министра из "Народного фронта" и его бизнес-партнеры наведывались в МВД и за день до этого - 31 октября, когда сотрудники НАБУ и САП задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова.
Вечером того дня в МВД приезжали народные депутаты от "Народного фронта" Сергей Пашинский, Денис Дзензерский, Игорь Котвицкий, Андрей Иванчук и экс-премьер-министр и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Аваков
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