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Стало известно, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год
03.11.2017 19:30
На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать на один день меньше, чем в прошлом году. Зато в праздники будут парные тройные выходные.
На Новый 2018 год выпадает три дня выходных — с субботы 30 декабря по понедельник 1 января включительно.
Празднование Рождества приходится на воскресенье, ввиду этого понедельник, 8 января, будет выходным днем. Из этого следует, что рождественские выходные будут длиться также три дня: 6, 7 и 8 января.
На январь 2018 года приходится 10 выходных дней, включая обычные субботы-воскресенья и праздничные дни, однако предпраздничные рабочие дни, укороченные на час, не предусмотрены.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздники, новый год, выходной
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