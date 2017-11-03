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У Кабміні розповіли про головну проблему з монетизацією субсидій
В Україні відсутній реальний облік споживання населенням послуг житлово-комунального господарства, і це – найголовніша проблема для того, щоб запровадити монетизацію субсидій. Як передає replyua.net з посиланням на «Сегодня», така точка зору була оприлюднена віце-прем'єр-міністром України Павлом Розенком. «Мусимо констатувати, що це є найголовнішою проблемою – у нас відсутній нормальний облік споживання, і через це процес монетизації субсидій гальмується», - сказав урядовець.
У той же час, Розенко висловив сподівання, що підприємства, які здійснюють надання послуг, перш за все будуть вести облік реального споживання серед громадян. За словами чиновника, в разі економії протягом опалювального сезону уряд вирішив монетизувати незначну частину коштів та видати населенню у якості «премії» за економію ресурсу. Подібними діями уряд стимулює людей, які отримують субсидії, економно споживати надані послуги.
Варто нагадати, що 26 квітня під час засідання Кабміну було прийняте рішення про монетизацію зекономленої суми субсидії на оплату газу і електроенергії. У відповідності до попередніх розрахунків, вона буде стосуватися приблизно півтора мільйони українських сімей.
Теги: Донбасс, субсидия, Кабмин, монетизация
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