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Украинцы, боявшиеся снега, «насладятся» новой напастью
03.11.2017 07:55
Согласно данным синоптиков, в пятницу, 3 ноября в Украине пройдут дожди, на западе температура до +16°.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +7°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°, передает Погода УНИАН.
На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +16°.
В северных областях ливни. Температура до +9°. В центре ожидаются осадки, температура до +9°.
Согласно народному прогнозу, если 3 ноября утром деревья в лесу покрыты обильным кружаком (инеем) — к неурожаю.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, дождь
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