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В Одессе cтудент-прогульщик "заминировал" университет
03.11.2017 15:55
В Одессе 16-летний парень сообщил по спецлинии "102" о заминировании местного университета, чтобы сорвать учебный процесс, сообщает Телеканал новостей «24».
При обследовании помещений и прилегающей территории правоохранители не обнаружили никаких взрывных устройств. Впоследствии правоохранители установили и задержали 16-летнего студента-правонарушителя.
Свои неправомерные действия юноша обосновал тем, что не хотел идти на занятия и с целью срыва учебного процесса решил сообщить о ложном заминировании административного здания университета, в котором он учится.
В настоящее время полиция задержала юношу.
Теги: университет, студент, бомба
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