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Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
03.11.2017 20:41
В Министерстве внутренних дел работают над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения.
"Совершенствование будет осуществляться в течение следующих двух лет межведомственной рабочей группой, обязательства о создании которой взяло на себя Министерство внутренних дел", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В состав рабочей группы войдут специалисты и эксперты МВД, Минюста, Центризбиркома, Минсоцполитики, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, Пенсионного фонда, Госкомстата, ГМС и других причастных органов государственной власти.
Сообщается, что члены рабочей группы будут исследовать наиболее страдающие от несовершенной системы регистрации места жительства слои населения, их количественный состав и типичные проблемы, а также разрабатывать соответствующие изменения законов Украины и подзаконных нормативных актов.
Как известно, в Украине прописку сменили на регистрацию.
Статья 6 закона Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" обязывает регистрировать место проживания. Регистрация призвана обеспечить канал связи между гражданином и государством, чтобы по указанному адресу гражданина могли найти налоговые органы, суд, чтобы он мог голосовать.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, прописка
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