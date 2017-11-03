- Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие19:15
- В Мариуполе киоск переселенки пытались ограбить с помощью сгущенки19:01
- Все школы страны должны подать отчет о родительских взносах18:49
- В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке17:42
- Как доказать обман с коммуналкой и получить свои деньги17:29
- Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»17:13
- Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания16:50
- Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым16:20
- Физика, химия, биология и география в одном флаконе: что ожидает украинских школьников16:03
- В Одессе cтудент-прогульщик "заминировал" университет15:55
Все школы страны должны подать отчет о родительских взносах
Как информирует replyua.net, Минобразования решило озадачить директоров всех украинских школ. Для прозрачности системы финансовой помощи родителей школе, министр образования решила собирать отчетность со всех школ Украины.
Это поможет проанализировать на какую долю всего бюджета общеобразовательных учебных заведений приходится доля помощи родителей. Теперь такой теневой бюджет будет в прошлом, каждая копейка будет указываться в отчетах. Значит ли это, что и без того низкие бюджеты школ будут урезать, если помощь родителей учеников будет слишком большой, по каким-то субъективным критериям чиновников? С одной стороны, это сократит ситуации недобросовестного использования родительских взносов, а с другой – неизвестно как будут распоряжаться полученными отчетами украинские депутаты.
Несомненно, политики в Верховной Раде стараются улучшить жизнь простых украинцев. Но часто они выбирают странные пути для осуществления своих благих намерений. Для начала следует увеличить бюджет в школах, тогда, возможно, и родительские взносы не были бы так нужны. Но это просто размышления, народным депутатам, профессионалам своего дела явно виднее, как правильно поступать в той или иной ситуации.
Теги: Донбасс, школа, взнос
- В Мариуполе киоск переселенки пытались ограбить с помощью сгущенки19:01
- В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке17:42
- Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»17:13
- Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания16:50
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Порошенко сообщил, что скоро США поставят Украине мощное оружие19:15
- В Мариуполе киоск переселенки пытались ограбить с помощью сгущенки19:01
- Все школы страны должны подать отчет о родительских взносах18:49
- Звезда "Игры престолов" женился на бывшей жене Ленни Кравица18:34
- Семейство Кардашьян получит рекордный гонорар за съемки на ТВ18:10
- В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке17:42
- Как доказать обман с коммуналкой и получить свои деньги17:29
- Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»17:13
- Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания16:50
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса