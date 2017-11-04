"Охота" на призывников добралась до Львова

04.11.2017 16:05

Львовский ночной клуб Paradox заявляет, что не пустил военных, которые в ночь на 4 ноября хотели проверить у посетителей заведения документы. Об этом говорится на странице клуба в соцсети Facebook.



"На наши требования предъявить документы, что является основанием для проведения соответствующих действий, мы не получили. Соответственно, наша охрана не позволила им осуществить данные действия", – говорится в сообщении.



В заведении отметили, что студенты к ним не забегали и не прятались.



Ранее стало известно, что в ночь на 4 ноября в центре Львова проезд Кривая Липа перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста. В том числе, сообщалось о попытках прорваться в ночной клуб Paradox.



По сведениям очевидцев, отпускали только тех, кто имел при себе документы или студенческий билет (при условии дневной формы обучения).



Спикер Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская опровергла участие полиции в облаве.



В то же время проведения проверки подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк.



Ранее стало известно о подобной "охоте на призывников" в одном из ночных клубов Киева.