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Представители ВСУ отрицают "охоту" на призывников
Пресс-офицер управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович заявил, что организаторы рейдов с проверкой документов и задержанием молодых людей манипулируют обязанностями военных комиссариатов.
"Такими действиями они манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности – военного комиссариата, якобы это они проводят какие-то облавы. Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят, они не имеют таких полномочий – проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", – заявил Венскович "Украинской правде".
По его словам, ответственность за призыв граждан на военную службу возлагается на местные органы власти.
"Они формируют призывную комиссию, которую возглавляет один из заместителей главы госадминистрации. В состав комиссии входят военный комиссар, представитель Нацполиции, медицинский работник и работники органов соцзащиты населения и другие должностные лица, в соответствии с решением глав обладминистраций и их заместителей", – отметил Венскович.
Он также сообщил, что в случае уклонения гражданина от призыва документы для принятия мер передаются в Национальную полицию.
Напомним, что ночь на 28 октября в киевском ночном клубе Jugendhub люди в масках и с оружием проводили обыск и вывозили посетителей в военкомат и Шевченковское управление полиции Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга назвал "беспределом" рейд в клубе Jugendhub.
В Генштабе ВСУ заявили, что 12 человек, задержанных в клубе Jugendhub, оказались уклонистами.
Напомним, что в ночь на 4 ноября проезд Кривая Липа в центре Львова перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста.
Теги: Украина, призыв, военкомат, ВСУ
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