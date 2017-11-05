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Два по три: как будут отдыхать украинцы под Новый год и Рождество
05.11.2017 14:34
На новогодние и рождественские праздники у украинцев будет два раза по три выходных. Мини-каникул не предвидится.
"На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Новогодние продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 7 января (Рождество) 2018 приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января", - сообщает "Урядовий кур'єр".
Теги: Украина, Рождество, праздники, отдых, Новый год, выходные
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