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Путинские надежды и украинские зрадофилы: Пономарь проследил связь

05.11.2017 15:40
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Путинские надежды и украинские зрадофилы: Пономарь проследил связь

Известный аналитик Олег Пономарь считает, что участившиеся нападки на украинскую власть со стороны разномастных оппозиционеров играют на руку стране-агрессору – РФ.

Вот, что написал сегодня эксперт на своей странице в Фейсбуке:

"Проследим логическую и временную цепочку.

1. Путин недавно заявляет, что в скором времени отношения между Украиной и Россией наладятся и восстановятся. Он на это очень надеется. Одна маленькая заминка - для этого должна смениться власть в Украине, которую (по мнению Путина) народ не поддерживает.
ОК.

Но мы знаем истинную причину неприятия Москвой украинской власти. Эта причина - то, что Украина стала ассоциированным членом ЕС и добивается теперь полноправного членства в ЕС. Также - то, что Украина на уровне Закона объявила своей главной внешнеполитической целью вступление в НАТО.

2. Идем дальше.

Зрадофилы. Что это за феномен?

Это люди, которые зомбированы до степени потери логики. До степени потери способности видеть на 2-3 исторических шага вперед. До степени потери способности расставлять исторические приоритеты, мыслить стратегически и учитывать все факторы исторического момента. Видеть масштаб событий.

3. Как их довели до такого состояния?

Каждодневной и ежеминутной бомбардировкой - власть в Украине плохая. Война в Украине из-за власти (про внешнюю агрессию они молчат). Вода камень точит.

Кто?

Московская пропаганда. Украинские олигархи через свои СМИ, так как потеряли возможность пилить бюджет, как раньше. США и ЕС такого не разрешают. Агенты Москвы, боты, полезные идиоты и тд.

4. Идем дальше.

К чему они призывают народ Украины?
Ничего нового не придумано, всё повторяется - старый большевицкий лозунг - "Повернем штыки против собственного правительства" и "Желаем собственной стране поражения во внешней войне ради свержения власти".

Вы им зададите вопрос - А как же тогда война с РФ?

А они вам ответят - Свергнем власть - тогда и война закончится.

А вы - Каким же образом?

..................Пауза.

Я отвечу - см. п.1.

Будем снова дружить.

Зачем вам в НАТО и ЕС?"



Теги: политика, Украина, Россия, Путин
 
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