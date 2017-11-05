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С поезда "Москва-Кишинев" украинские пограничники сняли мединструмент

05.11.2017 10:12
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С поезда "Москва-Кишинев" украинские пограничники сняли мединструмент

В железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили медицинские инструменты.

В ходе осмотра пассажирского вагона № 9 поезда № 341 "Москва-Кишинев" общая обзорная группа в сумке среди других вещей гражданина Молдовы, проводника этого вагона, обнаружила коробку с офтальмологическим инструментом "CILITA" в количестве 30 штук.

38-летний мужчина объяснил правоохранителям, что эти медицинские инструменты он вез из Москвы на заказ.

Сейчас обнаружен не задекларированный товар изъят в установленном порядке. Сумма его оценки устанавливается, сообщает сайт ГПСУ.



Теги: Украина, поезд, пограничники
 
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