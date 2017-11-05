В Днепре подорвали пятерых полицейских

05.11.2017 11:30

В ночь на 5 ноября в Самарском районе Днепра (бывший Днепропетровск) правоохранители получили ранения во время попытки задержания квартирных воров.



Преступники оказали сопротивление, применив две гранаты и огнестрельное оружие. В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести, еще один получил касательное ранение руки.



По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (УК) (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.