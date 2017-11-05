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В Украине отреагировали на атаку на Ханский дворец в Крыму
Министерство культуры Украины выражает протест из-за действий оккупационных властей Крыма касательно осуществления незаконных работ на территории Бахчисарайского заповедника. Минкульт обратился, в частности, к ЮНЕСКО с просьбой в очередной раз призвать РФ следовать нормам международного законодательства.
“Минкультуры крайне возмущено проведением масштабных незаконных работ на памятнике национального значения "Ханский дворец" (охранный № 285), который относится к Исторической среде столицы крымских ханов в городе Бахчисарай и внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году”, – отмечается в сообщении пресс-службы Министерства.
Отмечается, что во время съема всей черепицы и старинных дубовых балок с Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами) было повреждено росписи 18-го века. Кроме того, на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка из-за применения для мойки техники, что использует для очистки струю воды под большим давлением. Этой же техникой пользовались и для мытья Фонтана слез (Александровского фонтана) и Катериновской мили, из-за чего указанные памятники также были повреждены, подчеркнули в Минкульте.
К тому же, все работы проводятся рабочими, которые не имеют опыта в сфере реставрации, добавили в ведомстве.
Также, по данным Минкультуры, вокруг части Главного корпуса Ханского дворца предполагается возведение металлического навеса с целью проведения работ по перекладке крыши в помещениях Зала Дивана и Золотого кабинета. Из-за большой загруженности металлоконструкции существует угроза разрушения памятника.
“Соответствующее свидетельствует о циничном не только нарушение суверенных прав нашего государства, но и положениям таких международных актов, как Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954 года и Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 16.11.1972 года”, – заявили в ведомстве и подчеркнули, что ответственность за охрану культурного наследия на временно оккупированной территории АР Крым возлагается на Российскую Федерацию как на государство, осуществляющее оккупацию.
“В связи с этим проведение работ на памятнике национального значения "Ханский дворец" является безоговорочным доказательством грубого нарушения норм международного законодательства Российской Федерацией, что несет прямую угрозу сохранности культурного наследия Украины”, – отмечается в сообщении.
Учитывая изложенное, Минкультуры обращается к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) и Международного центра изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к Российской Федерации с требованием о неукоснительном соблюдении норм международного законодательства и воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести вред культурному наследию Украины на территории Автономной Республики Крым.
Также министерство направило письмо в Прокуратуру Автономной Республики Крым о принятии мер реагирования, направленных на установление виновных лиц и привлечения их к ответственности.
Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в кулуарах 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО рассказал об уничтожении под видом реставрационных работ Ханского дворца в Бахчисарае.
В прокуратуре Крыма (действующей на материковой части Украины) недавно заявили, что оккупационная власть незаконно национализировала 4 тыс. объектов украинской собственности. Убытки Украины от аннексии Крыма составили 1,8 трлн грн.
Теги: Украина, Россия, Крым, оккупация, Ханский дворец
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