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Дождались! Саакашвили собирается в Польшу
Оппозиционер, лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили числится среды участников Варшавского форума по безопасности. Форум будет проходить в Варшаве 8-9 ноября этого года.
Правда в детализированной программе фамилии Саакашвили среди участников дискуссий не записано, но это довольно частая практика, когда титулованные персоны не закрепляются за определенными панелями. Главное, что там стоит определение о подтвержденных спикерах, среди которых и Саакашвили. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический обозреватель Тарас Черновил.
По его словам, форум очень авторитетный, в нем принимают участие многие бывшие и действующие лидеры, в том числе действующий президент Грузии Георгий Маргевашвили. Поэтому для рекламы записывать какого экс-президента точно не стали бы. Поэтому Саакашвили официально числится подтвержденным участником Варшавского форума 8-9 ноября. Что это должно означать – пока точно непонятно. Политолог допускает, Саакашвили, в конце концов, сам напросился.
Тарас Черновил отмечает, известно только, что Саакашвили совсем недавно заявлял, что прекращает акцию под Верховной Радой именно 7 ноября, и это вызвало дикое возмущение у сторонников Семена Семенченко, а в Варшаву из Киева не так уж и долго добираться. Еще один нюанс – в эти дни Саакашвили как-то очень уверенно заявлял, что не допускает возможности экстрадиции своей персоны в грузинскую тюрьму, а о возможности его высылки не в Грузию, а в Польшу говорили в последнее время и люди из президентского окружения.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Саакашвили
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