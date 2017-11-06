- МИД Литвы озвучило «план Маршалла» для Украины19:00
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Які продукти суттєво подорожчають перед святами18:10
- Как Ляшко сам себя «спалил»17:55
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- Рабинович: Люди покидают Украину из-за наглого нарушения Конституции правительством17:21
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Скончалась старейшая жительница Украины17:00
- Луганск останется без воды!16:51
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
МИД Литвы озвучило «план Маршалла» для Украины
На литовском Сейме политики страны представили послам государств-участников Программы Восточного партнерства план помощи, или как его еще называют – «план Маршалла» для Украины. Как информирует replyua.net, ссылаясь на меры Delfi, предусматривают собой выделение пятидесяти миллиардов евро.
По данным издания, начиная с 2018 года и на протяжении десяти лет, литовские политики предлагают выделить Украине пятьдесят миллиардов евро для поощрения среднего и малого бизнеса. В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что оказать помощь Украине нужно в ближайшее время. В частности он сказал: «Нам очень важно, чтобы направленная в Украину помощь имела позитивное влияние, чтобы доноры с желанием выделяли для этого средства, чтобы они не были испуганы проявлениями коррупции и бюрократии, которые в настоящее время еще проявляются. Также мы видим, что время играет не в нашу сторону, ведь от войны, от мытарств, от бюрократии устали люди».
Также Линкявичус подчеркнул, что «план Маршалла» необходимо называть «Европейским планом». При этом он добавил: «Мы не называем уже такой план «планом Маршалла», ведь существует ассоциации с другим планом в другое время и по иным причинам. Но мы называем это «Европейский план» для Украины».
Теги: политика, Украина, Донбасс, Литва
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Луганск останется без воды!16:51
- Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом16:35
- Инвалидам Мариуполя с 1 декабря повысят пенсии, - вице-премьер15:18
- Луганску сегодня отключат воду за долги15:10
- В Донецке трое детей подорвались на мине13:48
- Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса13:15
- Бойовики влаштували смертоносний феєрверк: моторошні кадри13:00
- МИД Литвы озвучило «план Маршалла» для Украины19:00
- Ученые научились обманывать бактерии18:45
- Разведка: в "лднр" готовят ротацию офицерского состава ВС РФ18:30
- Які продукти суттєво подорожчають перед святами18:10
- Как Ляшко сам себя «спалил»17:55
- Розвідники розповіли про головну проблему бойовиків на Донбасі17:32
- Рабинович: Люди покидают Украину из-за наглого нарушения Конституции правительством17:21
- С декабря из Константиновки и Лисичанска пустят поезда на Западную Украину17:18
- Скончалась старейшая жительница Украины17:00
- Луганск останется без воды!16:51
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Советы для ленивых: Как заставить лень работать на себя?07:30
- Магнитные бури в ноябре: когда ожидать и как правильно себя вести07:04
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Внимание: в Украине готовят замену системы "прописки"
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Опубликован новый график приема мобильного офиса Ощадбанка у линии разграничения