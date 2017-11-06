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Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе
9-ти летнего мальчика, которого вчера похитили прямо с одной из одесских детских площадок, нашли наследующий день около 13 часов, недалеко от рынка «Привоз». Похитительницей оказалась 16-ти летняя девушка, гражданка Молдовы. Мотивы похищения и другие подробности выясняются. Об этом сообщает replyua.net.
После того, как мальчик пропал, родители, и другие члены семьи пытались найти его своими силами. Но после долгих тщетных поисков ребенка, все-таки обратились в полицию. По данному делу сотрудники правоохранительных органов сначала открыли уголовное дело – умышленное убийство, но позже его переквалифицировали в «незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего ребенка».
Как позже сказал советник главы областной полиции Руслан Форостяк, история могла закончиться не так оптимистично, если бы не профессионализм сотрудников полиции и других задействованных лиц. Украденный мальчик не пострадал, и хорошо себя чувствует, а это самое главное. Это происшествие лишний раз доказывает, что родителям нужно быть внимательнее к своим детям. Не забывайте проводить воспитательные беседы по поводу разговоров с чужими людьми, и самое главное: как себя нужно вести, если незнакомый человек хочет увести за собой.
Теги: Донбасс, Одесса, ребенок, похититель
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