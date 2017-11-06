Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе

06.11.2017 19:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Найдена похитительница 9-летнего ребенка в Одессе

9-ти летнего мальчика, которого вчера похитили прямо с одной из одесских детских площадок, нашли наследующий день около 13 часов, недалеко от рынка «Привоз». Похитительницей оказалась 16-ти летняя девушка, гражданка Молдовы. Мотивы похищения и другие подробности выясняются. Об этом сообщает replyua.net.

После того, как мальчик пропал, родители, и другие члены семьи пытались найти его своими силами. Но после долгих тщетных поисков ребенка, все-таки обратились в полицию. По данному делу сотрудники правоохранительных органов сначала открыли уголовное дело – умышленное убийство, но позже его переквалифицировали в «незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего ребенка».

Как позже сказал советник главы областной полиции Руслан Форостяк, история могла закончиться не так оптимистично, если бы не профессионализм сотрудников полиции и других задействованных лиц. Украденный мальчик не пострадал, и хорошо себя чувствует, а это самое главное. Это происшествие лишний раз доказывает, что родителям нужно быть внимательнее к своим детям. Не забывайте проводить воспитательные беседы по поводу разговоров с чужими людьми, и самое главное: как себя нужно вести, если незнакомый человек хочет увести за собой. 



Теги: Донбасс, Одесса, ребенок, похититель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх