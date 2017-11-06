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Нардеп розповів, як влада наживається на авторському праві українців
Авторське право в Україні знаходиться нібито під контролем держави, але де-факто авторів ексклюзивно грабують саме державні установи, які знаходяться в підпорядкуванні Мінекономіки
Про це заявив народний депутат України Юрій Рибчинський на своїй сторінці в Facebook.
Крім того, за словами нардепа, разом з цими державними структурами існують ще два десятка приватних організацій, створених з ініціативи екс-віце-прем’єра Табачника. Всі вони безбожно збирають гонорари авторів у свої шахрайські кишені.
“Обіцяна реформа сфери інтелектуальної власності буксує, адже ніхто не хоче випускати з рук золоту рибку авторської винагороди. І, як завжди, обдуреними залишаються самі автори. Бо вкотре влада намагається впихнути “невпихуєме” – аматорський закон 7029. Але щоб вони так жили, як вони пишуть закони! “, – зазначив депутат.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, авторские права
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