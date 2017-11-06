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Полиция нашла электронный браслет для Авакова
Полиция наденет электронный браслет на сына министра внутренних дел Александра Авакова во вторник, 7 ноября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству Украинские новости, передает Корреспондент.
"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник", - сказал собеседник.
Источник также добавил, что пока браслет для сына министра ищут.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не может выполнить решение суда о мере пресечения для Авакова, поскольку в Министерстве внутренних дел нет свободных электронных браслетов.
Напомним, суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство и обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.
Напомним, сына главы МВД задержали представители НАБУ. Его подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, полиция, Аваков
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