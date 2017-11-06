Полиция нашла электронный браслет для Авакова

06.11.2017 14:42

Полиция наденет электронный браслет на сына министра внутренних дел Александра Авакова во вторник, 7 ноября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству Украинские новости, передает Корреспондент.

"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник", - сказал собеседник.

Источник также добавил, что пока браслет для сына министра ищут.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро не может выполнить решение суда о мере пресечения для Авакова, поскольку в Министерстве внутренних дел нет свободных электронных браслетов.

Напомним, суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство и обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.

Напомним, сына главы МВД задержали представители НАБУ. Его подозревают в поставках рюкзаков для полиции по завышенным ценам.

Источник: https://from-ua.com