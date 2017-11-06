Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Помощник американского госсекретаря посетит Украину в ноябре

06.11.2017 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Помощник американского госсекретаря посетит Украину в ноябре

По завершении десятидневного турне странами Европы, которое начнется уже сегодня, шестого ноября, в Брюсселе, в Украину прилетит Уэс Митчелл, занимающий должность помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, передает replyua.net

В соответствии с текстом официального сообщения, запланирована встреча Митчелла с высокопоставленными чиновниками Украины 14-16 ноября, информирует «Радио Свобода». Американский дипломат «в очередной раз намерен подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, а также будет призывать к продолжению проведению ряда реформ, имеющих критически важное значение», сказано в сообщении. Боле того, состоится встреча американского дипломата с деловыми и общественными лидерами, чтобы обсудить усилия Украины для превращения в «процветающее, безопасное и демократическое европейское государство». 

Как уже ранее сообщалось, глава украинского государства Петр Порошенко переговорил в телефонном режиме с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. 



Теги: Украина, США, Донбасс, визит, ноябрь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх